Dhaka, Jul 9 (PTI) Scoreboard of the first women's T20I between India and Bangladesh here on Sunday.

Bangladesh Women Innings:

Also Read | Women’s Ashes 2023: Australia Captain Alyssa Healy Points Out Things Needed to be Fixed Ahead of ODI Series.

Shathi Rani

Also Read | Wimbledon 2023: Confident Carlos Alcaraz Wants to Face Novak Djokovic in Final.

b Pooja Vastrakar

22

Shamima Sultana

c Rodrigues b Minnu Mani

17

Sobhana Mostary

st Yastika Bhatia b Shafali Verma

23

Nigar Sultana run out (Harmanpreet Kaur/Yastika Bhatia)

2

Shorna Akter

not out

28

Ritu Moni

run out (Rodrigues/Pooja Vastrakar)

11

Nahida Akter

not out

0

Extras: (LB-2, W-9)

11

Total: (5 wkts, 20 Overs)

114

Fall of Wickets: 27-1, 52-2, 57-3, 78-4, 111-5.

Bowler: Pooja Vastrakar 4-1-16-1, Amanjot Kaur 2-0-19-0, Deepti Sharma 4-0-14-0, Minnu Mani 3-0-21-1, Bareddy Anusha 4-0-24-0, Shafali Verma 3-0-18-1.

India Women Innings:

Shafali Verma

lbw b Marufa Akter

0

Smriti Mandhana

st Nigar Sultana b Sultana Khatun

38

Jemimah Rodrigues

b Sultana Khatun

11

Harmanpreet Kaur

not out

54

Yastika Bhatia

not out

9

Extras: (LB-3, W-3)

6

Total: (3 wkts, 16.2 Overs)

118

Fall of Wickets: 0-1, 21-2, 91-3.

Bowler: Marufa Akter 3-1-18-1, Salma Khatun 3.2-0-32-0, Sultana Khatun 4-0-25-2, Rabeya Khan 3-0-22-0, Nahida Akter 3-0-18-0. PTI

(This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News feed, LatestLY Staff may not have modified or edited the content body)