On the auspicious occasion of Guru Nanak Jayanti 2025, on November 5, political leaders across parties extended heartfelt greetings to mark the birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji, the founder of Sikhism. The BJP wished people on X, honouring Guru Nanak Dev Ji's teachings of peace, love, and equality. The Congress extended warm greetings, urging all to walk the path of truth and compassion. The Shiromani Akali Dal and its president, Sukhbir Singh Badal, celebrated the Prakash Purab with messages invoking Guru Nanak's divine light and guidance for humanity. Union Minister Amit Shah paid tribute, highlighting Guru Nanak's message against injustice and his role in promoting equality through the langar tradition. Leaders, including UP CM Yogi Adityanath, Nitin Gadkari, and Harsimrat Kaur Badal, also extended warm wishes on the auspicious occasion.
BJP Extends Heartfelt Greetings on Guru Nanak Jayanti 2025
सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। pic.twitter.com/qI4CQEQQxV
— BJP (@BJP4India) November 5, 2025
Congress Wishes Peace, Equality, and Compassion on Guru Nanak Jayanti
Warm greetings on Guru Nanak Jayanti!
May the divine teachings of Guru Nanak Dev Ji inspire us to walk the path of truth, equality, and compassion.
Heartfelt wishes from the entire Congress family on this sacred occasion. 🙏 pic.twitter.com/9afMslPFCY
— Congress (@INCIndia) November 5, 2025
Shiromani Akali Dal Greets Devotees, Highlights Guru Nanak’s Teachings of Harmony
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ
ਮਿਟੀ ਧੁੰਧੁ ਜਗਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ ॥
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ 🙏🏻
ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਉ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ… pic.twitter.com/bErkZtu70m
— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) November 5, 2025
Amit Shah Pays Tribute to Guru Nanak Dev Ji
विश्व व समाज को शांति, प्रेम, समानता और मानवता का संदेश देने वाले सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ।
गुरु नानक देव जी ने एक ओर जहाँ भक्ति को जीवन का मूल मंत्र बताया, वहीं अन्याय और अत्याचार का निर्भीकता से सामना करने की प्रेरणा भी… pic.twitter.com/A5f6XsSGMK
— Amit Shah (@AmitShah) November 5, 2025
SAD President Sukhbir Singh Badal Calls Guru Nanak ‘Divine Light Dispelling Darkness’
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਧੁ ਜਗਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ ॥
ਜਿਉ ਕਰਿ ਸੂਰਜੁ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰੁ ਪਲੋਆ ॥
ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ 🙏🏻
ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ… pic.twitter.com/Hz1D0FqFgz
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) November 5, 2025
UP CM Yogi Adityanath Extends Greetings on Guru Nanak Jayanti
मानवता के लिए प्रेरणास्रोत, सिख पंथ के संस्थापक व प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर उन्हें कोटिश: नमन एवं सिख बंधुओं, श्रद्धालुओं व प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई!
गुरु नानक देव जी महाराज ने हमें सदाचार, सत्य और नैतिकता का मार्ग दिखाया।
सेवा, समता, प्रेम… pic.twitter.com/2fEnnuphB5
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 5, 2025
Nitin Gadkari Shares Warm Wishes on Guru Nanak’s Prakash Purab
श्री गुरु नानक देव जी के विचार हमे सदैव 🇮🇳 राष्ट्रहित के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते है। आज उनकी जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।🙏🏻 श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।💐#श्रीगुरु_नानक_देव_जी#SriGuruNanakDevJi pic.twitter.com/0z0kEfLktC
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 5, 2025
Harsimrat Kaur Badal Greets People on Guru Nanak Dev Ji’s Birth Anniversary
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਧੁ ਜਗਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ ॥
ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ 🙏🏻
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ,… pic.twitter.com/PUCfMkKhTG
— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) November 5, 2025
