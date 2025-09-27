Vaibhav Suryavanshi in action for India U19 in Australia (Photo Credit:X@cricketcomau)

Currently enjoying a purple patch, India's new sensation, Vaibhav Suryavanshi, has been on a run-making spree for India Under-19 of late, which includes stark performances Down Under against Australia Under-19. Suryavanshi managed to edge past Pakistan's Babar Azam's record in Youth One-Day Internationals to become the second-highest run-getter in YODIs aged 16 or less. Suryavanshi achieved this feat during IND U19 vs AUS U19 3rd ODI YODI 2025, scoring 16 runs. 14-Year-Old Vaibhav Suryavanshi Shatters Unmukt Chand’s Record of Most Sixes in Youth ODIs, Achieves Feat During IND-U19 vs AUS-U19 2nd Youth ODI 2025.

Suryavanshi managed to score 38, 70, and 16 runs in three YODIs between India U19 and Australia U19, to notch up 556 runs in 11 innings for IND U19, breaking Azam's 552 tally for Pakistan U19. Former Pakistan batter Hasan Raza is leading the most YODIs runs aged 16 or less with 727 runs, achieving this feat in the 1997-98 season.

Most YODI Runs Aged 16 or Less

Player Runs Country Hasan Raza 727 Pakistan U19 Vaibhav Suryavanshi 556 India U19 Babar Azam 552 Pakistan U19 Najmul Hossain Shanto 546 Bangladesh U19 Ahmed Shahzad 510 Pakistan U19

During his maiden Australia tour, the 14-year-old became the youngest cricketer to score a half-century against Australia in YODIs, breaking Raza's record by over a year. Aged 14 years and 181 days, Suryavanshi also holds the record for most Youth ODI runs under 16 for India, with 556 runs, breaking Sarfaraz Khan's 308-run tally. Vaibhav Suryavanshi Sizzles With an Entertaining Knock in Maiden Cricket Innings on Australian Soil During IND U19 vs AUS U19 1st YODI 2025 (Watch Video Highlights).

Thanks to Suryabanshi's record-breaking tour, India Under-19 managed to clean sweep the three-YODI series against Australia Under-19 3-0, under Ayush Mharte's captaincy.

