Kolkata, Jan 12 (PTI) Scoreboard of the second ODI between India and Sri Lanka here on Thursday.

Sri Lanka Innings:

Avishka Fernando

b Siraj

20

Nuwanidu Fernando run out (Shubman Gill/Rahul)

50

Kusal Mendis

lbw b Kuldeep Yadav

34

Dhananjaya de Silva

b Axar

0

Charith Asalanka

c and b Kuldeep Yadav

15

Dasun Shanaka

b Kuldeep Yadav

2

Wanindu Hasaranga

c Axar b Umran Malik

21

Dunith Wellalage

c Axar b Siraj

32

Chamika Karunaratne

c Axar b Umran Malik

17

Kasun Rajitha

not out

17

Lahiru Kumara

b Siraj

0

Extras: (LB-1, W-5, NB-1)

7

Total: (For 10 wkts, 39.4 Overs)

215

Fall of Wickets: 29-1, 102-2, 103-3, 118-4, 125-5, 126-6, 152-7, 177-8, 215-9, 215-10.

Bowler: Mohammed Shami 7-0-43-0, Mohammed Siraj 5.4-0-30-3, Hardik Pandya 5-0-26-0, Umran Malik 7-0-48-2, Kuldeep Yadav 10-0-51-3, Axar Patel 5-0-16-1. (MORE) PTI

