PM Narendra Modi, Mallikarjun Kharge and other leaders extended greetings to people on the occasion of Dhanteras 2023 on Friday, November 10. Dhanteras marks the beginning of Diwali festivities, and people consider it as an auspicious day to buy gold or utensils. The day is also observed by people as Dhanvantari Jayanti. In a tweet, PM Narendra Modi also wished that God Dhanvantari, brings happiness, prosperity, good fortune and good health to people. Dhanteras 2023 Food To Attract Good Luck: From Laddu to Desi Ghee, Add These Food Items To Make Dhantrayodashi More Auspicious.

Dhanteras 2023 Wishes

देश के मेरे सभी परिवारजनों को आरोग्य एवं सुख-समृद्धि के प्रतीक पर्व धनतेरस की बहुत-बहुत बधाई। मेरी कामना है कि भगवान धन्वंतरि की कृपा से आप सभी सदैव स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न रहें, जिससे विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे। — Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2023

