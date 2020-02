IPL 2020 Schedule in IST: Full Timetable of Indian Premier League Season 13 With Match Timings and Venue Details

File Image | Indian Premier League | IPL Trophy | (Photo Credits: Twitter @IPL)

The wait is over as BCCI have officially announced the schedule of Indian Premier League (IPL) 2020. The tournament opener will be played between last year finalists Chennai Super Kings (CSK) and Mumbai Indians (MI). The finals of the mega tournament will be played on May 27, 2020. For the first time in IPL history, there will be only six double-headers but this tournament will run for 57 days-the longest in the history of the showpiece event. Instead of having a grand opening ceremony, an all-stars match will be played where players of all the franchises will tussle in a friendly game. IPL 2020 Schedule Out? Check and Download PDF of Full Fixtures of All Teams.

Ahead of the announcement of the official IPL 2020 full schedule, all the sides released their fixtures except Rajasthan Royals. IPL has always drawn the attention of the fans as prominent players from all around the world showcase their blitzes in the lucrative T20 league. Meanwhile, let's look at the full schedule Indian Premier League 2020.

Check out Full Schedule:

S.No Date Match Center Venue Time (IST) 1 29 March, 2020 Mumbai Indians (MI) Vs Chennai Super Kings (CSK) Wankhede Stadium 8:00 PM 2 30 March, 2020 Delhi Capitals (DC) Vs Kings XI Punjab (KXIP) Feroz Shah Kotla Stadium 8:00 PM 3 31 March, 2020 Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) M.Chinnaswamy Stadium 8:00 PM 4 1 April, 2020 Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Mumbai Indians (MI) R.G.I. Cricket Stadium 8:00 PM 5 2 April, 2020 Chennai Super Kings (CSK) Vs Rajasthan Royals (RR) M.A.Chidambaram Stadium 8:00 PM 6 3 April, 2020 Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Delhi Capitals (DC) Eden Gardens Stadium 8:00 PM 7 4 April, 2020 Kings XI Punjab (KXIP) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) PCA Stadium 8:00 PM 8 5 April, 2020 Mumbai Indians (MI) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) Wankhede Stadium 4:00 PM 9 5 April, 2020 Rajasthan Royals (RR) Vs Delhi Capitals (DC) Sawai Mansingh Stadium 8:00 PM 10 6 April, 2020 Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Chennai Super Kings (CSK) Eden Gardens Stadium 8:00 PM 11 7 April, 2020 Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) Sheikh Zayed Cricket Stadium 8:00 PM 12 8 April, 2020 Kings XI Punjab (KXIP) Vs Mumbai Indians (MI) PCA Stadium 8:00 PM 13 9 April, 2020 Rajasthan Royals (RR) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) Sawai Mansingh Stadium 4:00 PM 14 10 April, 2020 Delhi Capitals (DC) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) Feroz Shah Kotla Stadium 8:00 PM 15 11 April, 2020 Chennai Super Kings (CSK) Vs Kings XI Punjab (KXIP) M.A.Chidambaram Stadium 8:00 PM 16 12 April, 2020 Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Rajasthan Royals (RR) R.G.I. Cricket Stadium 4:00 PM 17 12 April, 2020 Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Mumbai Indians (MI) Eden Gardens Stadium 8:00 PM 18 13 April, 2020 Delhi Capitals (DC) Vs Chennai Super Kings (CSK) Feroz Shah Kotla Stadium 8:00 PM 19 14 April, 2020 Kings XI Punjab (KXIP) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) PCA Stadium 8:00 PM 20 15 April, 2020 Mumbai Indians (MI) Vs Rajasthan Royals (RR) Wankhede Stadium 8:00 PM 21 16 April, 2020 Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) R.G.I. Cricket Stadium 8:00 PM 22 17 April, 2020 Kings XI Punjab (KXIP) Vs Chennai Super Kings (CSK) PCA Stadium 8:00 PM 23 18 April, 2020 Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Rajasthan Royals (RR) M.Chinnaswamy Stadium 8:00 PM 24 19 April, 2020 Delhi Capitals (DC) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) Feroz Shah Kotla Stadium 4:00 PM 25 19 April, 2020 Chennai Super Kings (CSK) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) M.A.Chidambaram Stadium 8:00 PM 26 20 April, 2020 Mumbai Indians (MI) Vs Kings XI Punjab (KXIP) Wankhede Stadium 8:00 PM 27 21 April, 2020 Rajasthan Royals (RR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) Sawai Mansingh Stadium 8:00 PM 28 22 April, 2020 Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Delhi Capitals (DC) M.Chinnaswamy Stadium 8:00 PM 29 23 April, 2020 Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) Eden Gardens Stadium 8:00 PM 30 24 April, 2020 Chennai Super Kings (CSK) Vs Mumbai Indians (MI) M.A.Chidambaram Chepauk Stadium 8:00 PM 31 25 April, 2020 Rajasthan Royals (RR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) Sawai Mansingh Stadium 8:00 PM 32 26 April, 2020 Kings XI Punjab (KXIP) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) PCA Stadium 4:00 PM 33 26 April, 2020 Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Delhi Capitals (DC) R.G.I. Cricket Stadium 8:00 PM 34 27 April, 2020 Chennai Super Kings (CSK) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) M.A.Chidambaram Chepauk Stadium 8:00 PM 35 28 April, 2020 Mumbai Indians (MI) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) Wankhede Stadium 8:00 PM 36 29 April, 2020 Rajasthan Royals (RR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) Sawai Mansingh Stadium 8:00 PM 37 30 April, 2020 Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Chennai Super Kings (CSK) R.G.I. Cricket Stadium 8:00 PM 38 1 May, 2020 Mumbai Indians (MI) Vs Delhi Capitals (DC) Wankhede Stadium 8:00 PM 39 2 May, 2020 Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Rajasthan Royals (RR) Eden Gardens Stadium 8:00 PM 40 3 May, 2020 Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kings XI Punjab (KXIP) M.Chinnaswamy Stadium 4:00 PM 41 3 May, 2020 Delhi Capitals (DC) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) Feroz Shah Kotla Stadium 8:00 PM 42 4 May, 2020 Rajasthan Royals (RR) Vs Chennai Super Kings (CSK) Sawai Mansingh Stadium 8:00 PM 43 5 May, 2020 Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) R.G.I. Cricket Stadium 8:00 PM 44 6 May, 2020 Delhi Capitals (DC) Vs Mumbai Indians (MI) Feroz Shah Kotla Stadium 8:00 PM 45 7 May, 2020 Chennai Super Kings (CSK) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) M.A.Chidambaram Stadium 8:00 PM 46 8 May, 2020 Kings XI Punjab (KXIP) Vs Rajasthan Royals (RR) PCA Stadium 8:00 PM 47 9 May, 2020 Mumbai Indians (MI) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) Wankhede Stadium 8:00 PM 48 10 May, 2020 Chennai Super Kings (CSK) Vs Delhi Capitals (DC) M.A.Chidambaram Stadium 4:00 PM 49 10 May, 2020 Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) Eden Gardens Stadium 8:00 PM 50 11 May, 2020 Rajasthan Royals (RR) Vs Mumbai Indians (MI) Sawai Mansingh Stadium 8:00 PM 51 12 May, 2020 Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kings XI Punjab (KXIP) R.G.I. Cricket Stadium 8:00 PM 52 13 May, 2020 Delhi Capitals (DC) Vs Rajasthan Royals (RR) Feroz Shah Kotla Stadium 8:00 PM 53 14 May, 2020 Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Chennai Super Kings (CSK) M.Chinnaswamy Stadium 8:00 PM 54 15 May, 2020 Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) Eden Gardens Stadium 8:00 PM 55 16 May, 2020 Kings XI Punjab (KXIP) Vs Delhi Capitals (DC) PCA Stadium 8:00 PM 56 17 May, 2020 Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Mumbai Indians (MI) M.Chinnaswamy Stadium 8:00 PM

Well, a lot of International T20 matches were being played in recent teams and thus, many prominent players are in the knick of the format. Also, the ICC T20 World Cup 2020 is scheduled to be played on October this year. So, many players will be aiming to put up a spectacular show in the tournament to get a place in their respective national teams.