Adelaide, Nov 2 (PTI) Scoreboard of T20 World Cup match between Zimbabwe and the Netherlands here on Wednesday.

Zimbabwe batting:

Wessly Madhevere b van Meekeren 1

Craig Ervine c Edwards b Glover 3

Regis Chakabva lbw b Glover 5

Sean Williams c O'Dowd b van Meekeren 28

Sikandar Raza c Klaassen b de Leede 40

Milton Shumba c Myburgh b van Beek 2

Ryan Burl b van Meekeren 2

Luke Jongwe c van Beek b de Leede 6

Richard Ngarava c Myburgh b Klaassen 9

Tendai Chatara not out

6

Blessing Muzarabani c Glover b van Beek 1

Extras: (LB-3 W-11) 14

Total: (All out in 19.2 overs) 117

Fall of wickets: 1/9 2/14 3/20 4/68 5/77 6/92 7/98 8/100 9/111 10/117

Bowling: Fred Klaassen 4-0-17-1, Paul van Meekeren 4-0-29-3, Brandon Glover 4-1-29-2, Logan van Beek 2.2-0-17-2, Bas de Leede 4-0-14-2, Roelof van der Merwe 1-0-8-0. More

