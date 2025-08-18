The UP T20 League 2025, organized by the Uttar Pradesh Cricket Association (UPCA), returns for its third edition and promises an exciting calendar for cricket fans across the state. The UP T20 League began on August 17, 2025, and will run through September 6, 2025. All matches will be played at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium (Ekana Stadium) in Lucknow, cementing its status as a premier venue for Uttar Pradesh’s top domestic event. On Which Channel UP T20 2025 Live Telecast Will Be Available? How To Watch Uttar Pradesh T20 League Season 3 Matches Free Live Streaming Online?.

The UP T20 League 2025 adopts a double round-robin format. Each team plays the others twice, making for 30 group-stage matches. The top four teams in the points table will advance to the playoffs. The play-offs will consist of the qualifier 1, between the top two teams, and the eliminator between the third and fourth. The winner of the eliminator and loser of qualifier 1 will lock horns in qualifier 2, whose winner will play in the final against the winner of the first qualifier. All matches in the UP T20 League 2025, from August 17 to September 6, will begin at two slated times, 3:00 PM and 7:30 PM IST (Indian Standard Time). Shreyas Iyer, Jitesh Sharma, Rinku Singh and Riyan Parag in Focus Ahead of India’s Asia Cup 2025 Squad Selection Meeting.

UP T20 League 2025 Full Schedule:

Match No. Date & Day Fixture Time (IST) Venue
1 Sunday, August 17, 2025 Meerut Mavericks vs Kanpur Superstars 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
2 Monday, August 18, 2025 Kashi Rudras vs Gorakhpur Lions 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
3 Monday, August 18, 2025 Noida Kings vs Lucknow Falcons 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
4 Tuesday, August 19, 2025 Kanpur Superstars vs Kashi Rudras 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
5 Tuesday, August 19, 2025 Meerut Mavericks vs Lucknow Falcons 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
6 Wednesday, August 20, 2025 Noida Kings vs Gorakhpur Lions 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
7 Wednesday, August 20, 2025 Lucknow Falcons vs Kanpur Superstars 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
8 Thursday, August 21, 2025 Noida Kings vs Kashi Rudras 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
9 Thursday, August 21, 2025 Meerut Mavericks vs Gorakhpur Lions 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
10 Friday, August 22, 2025 Noida Kings vs Kanpur Superstars 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
11 Friday, August 22, 2025 Lucknow Falcons vs Gorakhpur Lions 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
12 Saturday, August 23, 2025 Kashi Rudras vs Meerut Mavericks 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
13 Saturday, August 23, 2025 Gorakhpur Lions vs Kanpur Superstars 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
14 Sunday, August 24, 2025 Meerut Mavericks vs Noida Kings 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
15 Sunday, August 24, 2025 Kashi Rudras vs Lucknow Falcons 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
16 Monday, August 25, 2025 Kanpur Superstars vs Meerut Mavericks 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
17 Monday, August 25, 2025 Kashi Rudras vs Gorakhpur Lions 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
18 Tuesday, August 26, 2025 Lucknow Falcons vs Noida Kings 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
19 Tuesday, August 26, 2025 Kanpur Superstars vs Kashi Rudras 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
20 Wednesday, August 27, 2025 Lucknow Falcons vs Meerut Mavericks 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
21 Wednesday, August 27, 2025 Gorakhpur Lions vs Noida Kings 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
22 Thursday, August 28, 2025 Kanpur Superstars vs Lucknow Falcons 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
23 Thursday, August 28, 2025 Noida Kings vs Kashi Rudras 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
24 Friday, August 29, 2025 Gorakhpur Lions vs Meerut Mavericks 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
25 Friday, August 29, 2025 Kanpur Superstars vs Noida Kings 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
26 Saturday, August 30, 2025 Gorakhpur Lions vs Lucknow Falcons 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
27 Saturday, August 30, 2025 Kashi Rudras vs Meerut Mavericks 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
28 Sunday, August 31, 2025 Gorakhpur Lions vs Kanpur Superstars 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
29 Sunday, August 31, 2025 Meerut Mavericks vs Noida Kings 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
30 Monday, September 1, 2025 Lucknow Falcons vs Kashi Rudras 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
31 Wednesday, September 3, 2025 Qualifier 1 (1st vs 2nd) 03:00 PM Ekana Stadium, Lucknow
32 Wednesday, September 3, 2025 Eliminator (3rd vs 4th) 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
33 Thursday, September 4, 2025 Qualifier 2 (Loser Q1 vs Winner Eliminator) 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow
34 Saturday, September 6, 2025 Final (Winner Q1 vs Winner Q2) 07:30 PM Ekana Stadium, Lucknow

A total of six teams are locking horns in the UP T20 League 2025: Meerut Mavericks, Kanpur Superstars, Noida Super Kings, Gorakhpur Lions, Lucknow Falcons, and Kashi Rudras. Meerut Mavericks are the defending champions of the competition, having defeated Kanpur Superstars in the final of 2024. The UP T20 League 2025 is expected to be a big hit, with star players like Rinku Singh, Sameer Rizvi, and Bhuvneshwar Kumar taking part.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 18, 2025 03:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).