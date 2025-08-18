The UP T20 League 2025, organized by the Uttar Pradesh Cricket Association (UPCA), returns for its third edition and promises an exciting calendar for cricket fans across the state. The UP T20 League began on August 17, 2025, and will run through September 6, 2025. All matches will be played at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium (Ekana Stadium) in Lucknow, cementing its status as a premier venue for Uttar Pradesh’s top domestic event. On Which Channel UP T20 2025 Live Telecast Will Be Available? How To Watch Uttar Pradesh T20 League Season 3 Matches Free Live Streaming Online?.
The UP T20 League 2025 adopts a double round-robin format. Each team plays the others twice, making for 30 group-stage matches. The top four teams in the points table will advance to the playoffs. The play-offs will consist of the qualifier 1, between the top two teams, and the eliminator between the third and fourth. The winner of the eliminator and loser of qualifier 1 will lock horns in qualifier 2, whose winner will play in the final against the winner of the first qualifier. All matches in the UP T20 League 2025, from August 17 to September 6, will begin at two slated times, 3:00 PM and 7:30 PM IST (Indian Standard Time). Shreyas Iyer, Jitesh Sharma, Rinku Singh and Riyan Parag in Focus Ahead of India’s Asia Cup 2025 Squad Selection Meeting.
UP T20 League 2025 Full Schedule:
|Match No.
|Date & Day
|Fixture
|Time (IST)
|Venue
|1
|Sunday, August 17, 2025
|Meerut Mavericks vs Kanpur Superstars
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|2
|Monday, August 18, 2025
|Kashi Rudras vs Gorakhpur Lions
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|3
|Monday, August 18, 2025
|Noida Kings vs Lucknow Falcons
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|4
|Tuesday, August 19, 2025
|Kanpur Superstars vs Kashi Rudras
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|5
|Tuesday, August 19, 2025
|Meerut Mavericks vs Lucknow Falcons
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|6
|Wednesday, August 20, 2025
|Noida Kings vs Gorakhpur Lions
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|7
|Wednesday, August 20, 2025
|Lucknow Falcons vs Kanpur Superstars
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|8
|Thursday, August 21, 2025
|Noida Kings vs Kashi Rudras
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|9
|Thursday, August 21, 2025
|Meerut Mavericks vs Gorakhpur Lions
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|10
|Friday, August 22, 2025
|Noida Kings vs Kanpur Superstars
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|11
|Friday, August 22, 2025
|Lucknow Falcons vs Gorakhpur Lions
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|12
|Saturday, August 23, 2025
|Kashi Rudras vs Meerut Mavericks
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|13
|Saturday, August 23, 2025
|Gorakhpur Lions vs Kanpur Superstars
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|14
|Sunday, August 24, 2025
|Meerut Mavericks vs Noida Kings
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|15
|Sunday, August 24, 2025
|Kashi Rudras vs Lucknow Falcons
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|16
|Monday, August 25, 2025
|Kanpur Superstars vs Meerut Mavericks
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|17
|Monday, August 25, 2025
|Kashi Rudras vs Gorakhpur Lions
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|18
|Tuesday, August 26, 2025
|Lucknow Falcons vs Noida Kings
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|19
|Tuesday, August 26, 2025
|Kanpur Superstars vs Kashi Rudras
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|20
|Wednesday, August 27, 2025
|Lucknow Falcons vs Meerut Mavericks
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|21
|Wednesday, August 27, 2025
|Gorakhpur Lions vs Noida Kings
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|22
|Thursday, August 28, 2025
|Kanpur Superstars vs Lucknow Falcons
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|23
|Thursday, August 28, 2025
|Noida Kings vs Kashi Rudras
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|24
|Friday, August 29, 2025
|Gorakhpur Lions vs Meerut Mavericks
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|25
|Friday, August 29, 2025
|Kanpur Superstars vs Noida Kings
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|26
|Saturday, August 30, 2025
|Gorakhpur Lions vs Lucknow Falcons
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|27
|Saturday, August 30, 2025
|Kashi Rudras vs Meerut Mavericks
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|28
|Sunday, August 31, 2025
|Gorakhpur Lions vs Kanpur Superstars
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|29
|Sunday, August 31, 2025
|Meerut Mavericks vs Noida Kings
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|30
|Monday, September 1, 2025
|Lucknow Falcons vs Kashi Rudras
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|31
|Wednesday, September 3, 2025
|Qualifier 1 (1st vs 2nd)
|03:00 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|32
|Wednesday, September 3, 2025
|Eliminator (3rd vs 4th)
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|33
|Thursday, September 4, 2025
|Qualifier 2 (Loser Q1 vs Winner Eliminator)
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
|34
|Saturday, September 6, 2025
|Final (Winner Q1 vs Winner Q2)
|07:30 PM
|Ekana Stadium, Lucknow
A total of six teams are locking horns in the UP T20 League 2025: Meerut Mavericks, Kanpur Superstars, Noida Super Kings, Gorakhpur Lions, Lucknow Falcons, and Kashi Rudras. Meerut Mavericks are the defending champions of the competition, having defeated Kanpur Superstars in the final of 2024. The UP T20 League 2025 is expected to be a big hit, with star players like Rinku Singh, Sameer Rizvi, and Bhuvneshwar Kumar taking part.
