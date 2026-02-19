The holy month of Ramzan (Ramadan) 1447 AH officially commenced across India today, Thursday, February 19, 2026, following the nationwide sighting of the crescent moon on Wednesday evening. The month is defined by two key daily rituals: Sehri, the pre-dawn meal consumed before the first light of day to begin the fast, and Iftar, the meal at sunset to break the fast. Online searches for "Ramzan Timetable 2026" and "Ramzan Calendar 2026" have risen with the beginning of Ramzan as Muslims are looking to know Sehri and Iftar time. Find Ramzan calendar for Mumbai, Delhi, Lucknow, Chennai, Kolkata, Guwahati, Patna, Hyderabad, Bengaluru, Pune, Noida, Ghaziabad, Bhopal, Ahmedabad, Ranchi, Srinagar and Thiruvananthapuram below with Sehri and Iftar timings for 30 days starting 19 February.

This year, devotees across the country face a significant variation in fasting durations due to geographical positioning. Below is the comprehensive 30-day schedule for Sehri (end time) and Iftar (start time) across major Indian cities, as compiled from data provided by platforms like HamariWeb and UrduPoint.

Mumbai Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Date Sehr Time End Iftar Time Start
Feb 19 2026 05:51 AM 06:40 PM
Feb 20 2026 05:51 AM 06:40 PM
Feb 21 2026 05:50 AM 06:41 PM
Feb 22 2026 05:49 AM 06:41 PM
Feb 23 2026 05:49 AM 06:42 PM
Feb 24 2026 05:48 AM 06:42 PM
Feb 25 2026 05:48 AM 06:42 PM
Feb 26 2026 05:47 AM 06:43 PM
Feb 27 2026 05:46 AM 06:43 PM
Feb 28 2026 05:46 AM 06:43 PM
Mar 01 2026 05:45 AM 06:44 PM
Mar 02 2026 05:44 AM 06:44 PM
Mar 03 2026 05:44 AM 06:44 PM
Mar 04 2026 05:43 AM 06:45 PM
Mar 05 2026 05:42 AM 06:45 PM
Mar 06 2026 05:41 AM 06:45 PM
Mar 07 2026 05:41 AM 06:46 PM
Mar 08 2026 05:40 AM 06:46 PM
Mar 09 2026 05:39 AM 06:46 PM
Mar 10 2026 05:38 AM 06:47 PM
Mar 11 2026 05:38 AM 06:47 PM
Mar 12 2026 05:37 AM 06:47 PM
Mar 13 2026 05:36 AM 06:47 PM
Mar 14 2026 05:35 AM 06:48 PM
Mar 15 2026 05:34 AM 06:48 PM
Mar 16 2026 05:34 AM 06:48 PM
Mar 17 2026 05:33 AM 06:48 PM
Mar 18 2026 05:32 AM 06:49 PM
Mar 19 2026 05:31 AM 06:49 PM
Mar 20 2026 05:30 AM 06:49 PM

Delhi Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Date Sehr Time End Iftar Time Start
Feb 19 2026 05:37 AM 06:14 PM
Feb 20 2026 05:36 AM 06:15 PM
Feb 21 2026 05:35 AM 06:15 PM
Feb 22 2026 05:35 AM 06:16 PM
Feb 23 2026 05:34 AM 06:17 PM
Feb 24 2026 05:33 AM 06:17 PM
Feb 25 2026 05:32 AM 06:18 PM
Feb 26 2026 05:31 AM 06:19 PM
Feb 27 2026 05:30 AM 06:19 PM
Feb 28 2026 05:29 AM 06:20 PM
Mar 01 2026 05:28 AM 06:21 PM
Mar 02 2026 05:27 AM 06:21 PM
Mar 03 2026 05:26 AM 06:22 PM
Mar 04 2026 05:25 AM 06:23 PM
Mar 05 2026 05:24 AM 06:23 PM
Mar 06 2026 05:23 AM 06:24 PM
Mar 07 2026 05:22 AM 06:24 PM
Mar 08 2026 05:21 AM 06:25 PM
Mar 09 2026 05:20 AM 06:26 PM
Mar 10 2026 05:19 AM 06:26 PM
Mar 11 2026 05:17 AM 06:27 PM
Mar 12 2026 05:16 AM 06:27 PM
Mar 13 2026 05:15 AM 06:28 PM
Mar 14 2026 05:14 AM 06:29 PM
Mar 15 2026 05:13 AM 06:29 PM
Mar 16 2026 05:12 AM 06:30 PM
Mar 17 2026 05:10 AM 06:30 PM
Mar 18 2026 05:09 AM 06:31 PM
Mar 19 2026 05:08 AM 06:32 PM
Mar 20 2026 05:07 AM 06:32 PM

Noida Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Date Sehr Time End Iftar Time Start
Feb 19 2026 05:36 AM 06:13 PM
Feb 20 2026 05:36 AM 06:14 PM
Feb 21 2026 05:35 AM 06:15 PM
Feb 22 2026 05:34 AM 06:15 PM
Feb 23 2026 05:33 AM 06:16 PM
Feb 24 2026 05:32 AM 06:17 PM
Feb 25 2026 05:31 AM 06:17 PM
Feb 26 2026 05:30 AM 06:18 PM
Feb 27 2026 05:29 AM 06:19 PM
Feb 28 2026 05:28 AM 06:19 PM
Mar 01 2026 05:27 AM 06:20 PM
Mar 02 2026 05:26 AM 06:21 PM
Mar 03 2026 05:25 AM 06:21 PM
Mar 04 2026 05:24 AM 06:22 PM
Mar 05 2026 05:23 AM 06:23 PM
Mar 06 2026 05:22 AM 06:23 PM
Mar 07 2026 05:21 AM 06:24 PM
Mar 08 2026 05:20 AM 06:24 PM
Mar 09 2026 05:19 AM 06:25 PM
Mar 10 2026 05:18 AM 06:26 PM
Mar 11 2026 05:17 AM 06:26 PM
Mar 12 2026 05:16 AM 06:27 PM
Mar 13 2026 05:15 AM 06:27 PM
Mar 14 2026 05:13 AM 06:28 PM
Mar 15 2026 05:12 AM 06:29 PM
Mar 16 2026 05:11 AM 06:29 PM
Mar 17 2026 05:10 AM 06:30 PM
Mar 18 2026 05:09 AM 06:30 PM
Mar 19 2026 05:07 AM 06:31 PM
Mar 20 2026 05:06 AM 06:31 PM

Ghaziabad Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Date Sehr Time End Iftar Time Start
Feb 19 2026 05:36 AM 06:13 PM
Feb 20 2026 05:35 AM 06:14 PM
Feb 21 2026 05:35 AM 06:14 PM
Feb 22 2026 05:34 AM 06:15 PM
Feb 23 2026 05:33 AM 06:16 PM
Feb 24 2026 05:32 AM 06:16 PM
Feb 25 2026 05:31 AM 06:17 PM
Feb 26 2026 05:30 AM 06:18 PM
Feb 27 2026 05:29 AM 06:18 PM
Feb 28 2026 05:28 AM 06:19 PM
Mar 01 2026 05:27 AM 06:20 PM
Mar 02 2026 05:26 AM 06:20 PM
Mar 03 2026 05:25 AM 06:21 PM
Mar 04 2026 05:24 AM 06:22 PM
Mar 05 2026 05:23 AM 06:22 PM
Mar 06 2026 05:22 AM 06:23 PM
Mar 07 2026 05:21 AM 06:24 PM
Mar 08 2026 05:20 AM 06:24 PM
Mar 09 2026 05:19 AM 06:25 PM
Mar 10 2026 05:18 AM 06:25 PM
Mar 11 2026 05:16 AM 06:26 PM
Mar 12 2026 05:15 AM 06:27 PM
Mar 13 2026 05:14 AM 06:27 PM
Mar 14 2026 05:13 AM 06:28 PM
Mar 15 2026 05:12 AM 06:28 PM
Mar 16 2026 05:11 AM 06:29 PM
Mar 17 2026 05:10 AM 06:29 PM
Mar 18 2026 05:08 AM 06:30 PM
Mar 19 2026 05:07 AM 06:31 PM
Mar 20 2026 05:06 AM 06:31 PM

Lucknow Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Date Sehr Time End Iftar Time Start
Feb 19 2026 05:22 AM 06:01 PM
Feb 20 2026 05:21 AM 06:01 PM
Feb 21 2026 05:20 AM 06:02 PM
Feb 22 2026 05:19 AM 06:03 PM
Feb 23 2026 05:19 AM 06:03 PM
Feb 24 2026 05:18 AM 06:04 PM
Feb 25 2026 05:17 AM 06:05 PM
Feb 26 2026 05:16 AM 06:05 PM
Feb 27 2026 05:15 AM 06:06 PM
Feb 28 2026 05:14 AM 06:06 PM
Mar 01 2026 05:13 AM 06:07 PM
Mar 02 2026 05:12 AM 06:07 PM
Mar 03 2026 05:11 AM 06:08 PM
Mar 04 2026 05:10 AM 06:09 PM
Mar 05 2026 05:09 AM 06:09 PM
Mar 06 2026 05:08 AM 06:10 PM
Mar 07 2026 05:07 AM 06:10 PM
Mar 08 2026 05:06 AM 06:11 PM
Mar 09 2026 05:05 AM 06:11 PM
Mar 10 2026 05:04 AM 06:12 PM
Mar 11 2026 05:03 AM 06:12 PM
Mar 12 2026 05:02 AM 06:13 PM
Mar 13 2026 05:01 AM 06:14 PM
Mar 14 2026 05:00 AM 06:14 PM
Mar 15 2026 04:59 AM 06:15 PM
Mar 16 2026 04:58 AM 06:15 PM
Mar 17 2026 04:57 AM 06:16 PM
Mar 18 2026 04:56 AM 06:16 PM
Mar 19 2026 04:54 AM 06:17 PM
Mar 20 2026 04:53 AM 06:17 PM

Pune Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Date Sehr Time End Iftar Time Start
Feb 19 2026 05:47 AM 06:37 PM
Feb 20 2026 05:46 AM 06:37 PM
Feb 21 2026 05:46 AM 06:37 PM
Feb 22 2026 05:45 AM 06:38 PM
Feb 23 2026 05:45 AM 06:38 PM
Feb 24 2026 05:44 AM 06:39 PM
Feb 25 2026 05:44 AM 06:39 PM
Feb 26 2026 05:43 AM 06:39 PM
Feb 27 2026 05:42 AM 06:40 PM
Feb 28 2026 05:42 AM 06:40 PM
Mar 01 2026 05:41 AM 06:40 PM
Mar 02 2026 05:40 AM 06:41 PM
Mar 03 2026 05:40 AM 06:41 PM
Mar 04 2026 05:39 AM 06:41 PM
Mar 05 2026 05:38 AM 06:41 PM
Mar 06 2026 05:38 AM 06:42 PM
Mar 07 2026 05:37 AM 06:42 PM
Mar 08 2026 05:36 AM 06:42 PM
Mar 09 2026 05:35 AM 06:43 PM
Mar 10 2026 05:35 AM 06:43 PM
Mar 11 2026 05:34 AM 06:43 PM
Mar 12 2026 05:33 AM 06:43 PM
Mar 13 2026 05:32 AM 06:44 PM
Mar 14 2026 05:31 AM 06:44 PM
Mar 15 2026 05:31 AM 06:44 PM
Mar 16 2026 05:30 AM 06:44 PM
Mar 17 2026 05:29 AM 06:45 PM
Mar 18 2026 05:28 AM 06:45 PM
Mar 19 2026 05:27 AM 06:45 PM
Mar 20 2026 05:26 AM 06:45 PM

Ahmedabad Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Date Sehr Time End Iftar Time Start
Feb 19 2026 05:54 AM 06:38 PM
Feb 20 2026 05:53 AM 06:38 PM
Feb 21 2026 05:53 AM 06:39 PM
Feb 22 2026 05:52 AM 06:39 PM
Feb 23 2026 05:51 AM 06:40 PM
Feb 24 2026 05:51 AM 06:40 PM
Feb 25 2026 05:50 AM 06:41 PM
Feb 26 2026 05:49 AM 06:41 PM
Feb 27 2026 05:48 AM 06:42 PM
Feb 28 2026 05:47 AM 06:42 PM
Mar 01 2026 05:47 AM 06:43 PM
Mar 02 2026 05:46 AM 06:43 PM
Mar 03 2026 05:45 AM 06:44 PM
Mar 04 2026 05:44 AM 06:44 PM
Mar 05 2026 05:43 AM 06:45 PM
Mar 06 2026 05:43 AM 06:45 PM
Mar 07 2026 05:42 AM 06:45 PM
Mar 08 2026 05:41 AM 06:46 PM
Mar 09 2026 05:40 AM 06:46 PM
Mar 10 2026 05:39 AM 06:47 PM
Mar 11 2026 05:38 AM 06:47 PM
Mar 12 2026 05:37 AM 06:47 PM
Mar 13 2026 05:36 AM 06:48 PM
Mar 14 2026 05:35 AM 06:48 PM
Mar 15 2026 05:34 AM 06:49 PM
Mar 16 2026 05:33 AM 06:49 PM
Mar 17 2026 05:32 AM 06:49 PM
Mar 18 2026 05:31 AM 06:50 PM
Mar 19 2026 05:30 AM 06:50 PM
Mar 20 2026 05:29 AM 06:51 PM

Guwahati Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Date Sehr Time End Iftar Time Start
Feb 19 2026 04:38 AM 05:18 PM
Feb 20 2026 04:38 AM 05:19 PM
Feb 21 2026 04:37 AM 05:19 PM
Feb 22 2026 04:36 AM 05:20 PM
Feb 23 2026 04:35 AM 05:21 PM
Feb 24 2026 04:35 AM 05:21 PM
Feb 25 2026 04:34 AM 05:22 PM
Feb 26 2026 04:33 AM 05:22 PM
Feb 27 2026 04:32 AM 05:23 PM
Feb 28 2026 04:31 AM 05:24 PM
Mar 01 2026 04:30 AM 05:24 PM
Mar 02 2026 04:29 AM 05:25 PM
Mar 03 2026 04:28 AM 05:25 PM
Mar 04 2026 04:27 AM 05:26 PM
Mar 05 2026 04:26 AM 05:26 PM
Mar 06 2026 04:25 AM 05:27 PM
Mar 07 2026 04:24 AM 05:27 PM
Mar 08 2026 04:23 AM 05:28 PM
Mar 09 2026 04:22 AM 05:29 PM
Mar 10 2026 04:21 AM 05:29 PM
Mar 11 2026 04:20 AM 05:30 PM
Mar 12 2026 04:19 AM 05:30 PM
Mar 13 2026 04:18 AM 05:31 PM
Mar 14 2026 04:17 AM 05:31 PM
Mar 15 2026 04:16 AM 05:32 PM
Mar 16 2026 04:15 AM 05:32 PM
Mar 17 2026 04:14 AM 05:33 PM
Mar 18 2026 04:13 AM 05:33 PM
Mar 19 2026 04:12 AM 05:34 PM
Mar 20 2026 04:11 AM 05:34 PM

Patna Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Date Sehr Time End Iftar Time Start
Feb 19 2026 05:05 AM 05:45 PM
Feb 20 2026 05:04 AM 05:46 PM
Feb 21 2026 05:03 AM 05:46 PM
Feb 22 2026 05:02 AM 05:47 PM
Feb 23 2026 05:02 AM 05:47 PM
Feb 24 2026 05:01 AM 05:48 PM
Feb 25 2026 05:00 AM 05:49 PM
Feb 26 2026 04:59 AM 05:49 PM
Feb 27 2026 04:58 AM 05:50 PM
Feb 28 2026 04:57 AM 05:50 PM
Mar 01 2026 04:57 AM 05:51 PM
Mar 02 2026 04:56 AM 05:51 PM
Mar 03 2026 04:55 AM 05:52 PM
Mar 04 2026 04:54 AM 05:52 PM
Mar 05 2026 04:53 AM 05:53 PM
Mar 06 2026 04:52 AM 05:54 PM
Mar 07 2026 04:51 AM 05:54 PM
Mar 08 2026 04:50 AM 05:55 PM
Mar 09 2026 04:49 AM 05:55 PM
Mar 10 2026 04:48 AM 05:56 PM
Mar 11 2026 04:47 AM 05:56 PM
Mar 12 2026 04:46 AM 05:57 PM
Mar 13 2026 04:45 AM 05:57 PM
Mar 14 2026 04:44 AM 05:58 PM
Mar 15 2026 04:43 AM 05:58 PM
Mar 16 2026 04:42 AM 05:58 PM
Mar 17 2026 04:41 AM 05:59 PM
Mar 18 2026 04:40 AM 05:59 PM
Mar 19 2026 04:38 AM 06:00 PM
Mar 20 2026 04:37 AM 06:00 PM

Hyderabad Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Bengaluru Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Chennai Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Bhopal Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Srinagar Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Jaipur Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Kolkata Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Thiruvananthapuram Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Ranchi Ramzan Timetable 2026: Sehri and Iftar Time

Significance of the Winter Ramzan

The 2026 cycle is notable as it marks one of the final "Winter Ramzans" before the lunar cycle shifts the holy month deeper into the autumn and eventually the peak summer months over the next decade. Health experts suggest that while the shorter days are easier, devotees should remain hydrated during the non-fasting hours to prepare for the increasing daytime temperatures as March approaches.

