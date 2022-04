The whole of India is celebrating Hanuman Jayanti today. It is believed that on this day, Lord Hanuman descended on earth in order to serve the larger-than-life purpose. He, being an unalloyed devotee of Lord Ram is revered by all Ram bhakts. On the occasion of Hanuman Jayanti 2022, PM Narendra Modi, Congress MP Rahul Gandhi, and several other politicians took to Twitter on Saturday to extend wishes on Lord Hanuman's day.

PM Narendra Modi Seeks Blessing on Hanuman Jayanti:

शक्ति, साहस और संयम के प्रतीक भगवान हनुमान की जयंती पर सभी देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। पवनपुत्र की कृपा से हर किसी का जीवन बल, बुद्धि और विद्या से सदा परिपूर्ण रहे। — Narendra Modi (@narendramodi) April 16, 2022

Rahul Gandhi, Congress MP, Tweeted:

Union Home Minister Amit Shah Extends Greetings on Hanuman Jayanti:

सभी को श्री हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बजरंगबली सभी के जीवन को ज्ञान, भक्ति व एकाग्रता से परिपूर्ण कर सुख, समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद दें। जय श्री राम!! pic.twitter.com/VYLgffbehQ — Amit Shah (@AmitShah) April 16, 2022

Union Minister Nitin Gadkari Tweeted:

NCP Chief Sharad Pawar Greets on Occasion of Hanuman Jayanti:

Yogi Adityanath, UP CM, Tweeted:

'श्री हनुमान जयंती' की सभी प्रदेश वासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। परम रामभक्त, संकटमोचन, मारुति नंदन बजरंगबली की कृपा सम्पूर्ण सृष्टि पर बनी रहे। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं आरोग्यता का वास हो। ॐ हनुमते नमः — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 15, 2022

Shashi Tharoor, Congress MP, Tweets:

NCP MP Supriya Sule Tweeted:

(SocialLY brings you all the latest breaking news, viral trends and information from social media world, including Twitter, Instagram and Youtube. The above post is embeded directly from the user's social media account and LatestLY Staff may not have modified or edited the content body. The views and facts appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY, also LatestLY does not assume any responsibility or liability for the same.)