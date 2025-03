Martyrs' Day, also known as Shaheed Diwas, is observed annually on March 23 to honour the selfless sacrifice of those who gave their lives in the struggle for freedom. This day is commemorated in remembrance of the three brave warriors of the nation: Bhagat Singh, Shivaram Rajguru, and Sukhdev Thapar. On occasion, several political leaders, such as Union Ministers Amit Shah, Nitin Gadkari, Rajnath Singh, Congress Chief and Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge, etc., remembered the determination displayed by martyrs. Martyrs’ Day 2025 Messages and Quotes: Share Shaheed Diwas Greetings, HD Images and Wallpapers To Honour the Martyrdom of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev.

Amit Shah Remembers Martyrs

माँ भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु, और सुखदेव को ‘शहीद दिवस’ पर स्मरण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि राष्ट्रप्रेम से बड़ा कोई कर्त्तव्य नहीं होता है। अपने शौर्य और ओजस्वी विचारों… pic.twitter.com/dTwCUmr2k0 — Amit Shah (@AmitShah) March 23, 2025

Rajnath Singh Posts on Shaheed Diwas

‘शहीदी दिवस’ पर मैं भारत माता के अमर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत माता को दासता की बेड़ियों से आज़ाद कराने में जिन क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया उनमें इन तीनों का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। उनके… pic.twitter.com/KmwRWrYDo5 — Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 23, 2025

Nitin Gadkari Pays Tribute on Shaheed Diwas

Mallikarjun Kharge Remembers Martyrs

“मैं ज़ुल्मते शब में ले के निकलूंगा अपने दर मांदा कारवां को…शरर फ़िशाँ होगी आह मेरी नफ़स मेरा शोला बार होगा” शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव की क्रांतिकारी की भावना व उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे। मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों को हम विनम्र… pic.twitter.com/kMMyrBrN5i — Mallikarjun Kharge (@kharge) March 23, 2025

