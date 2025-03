Holi is one of the most joyful and colourful festivals that is celebrated in India. Holi also carries a deep meaning in Indian culture. It marks the arrival of spring and the victory of good over evil. The festival begins with Holika Dahan, a ritual where people light a bonfire to symbolise the burning away of negativity. The next day is full of color, laughter, and joy. On the occasion of Holi 2025, several political leaders like Union Ministers Amit Shah, Rajnath Singh, Nitin Gadkari, Wayanad MP Priyanka Gandhi Vadra and others extended greetings to the citizens. Holi 2025: PM Narendra Modi Extends Warm Wishes on Holi, Says ‘Hope It Deepens the Colours of Unity Among Our Fellow Countrymen’.

Amit Shah Wishes Happy Holi

उमंग, उत्साह और रंगों के पर्व 'होली' की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। यह रंगोत्सव आप सभी के जीवन में उत्तरोत्तर समृद्धि, उन्नति और संपन्नता लेकर आए। pic.twitter.com/81LjqjVENY — Amit Shah (@AmitShah) March 14, 2025

Nitin Gadkari Wishes on Holi 2025

Priyanka Gandhi Vadra Extends Holi Greetings

रंग, उमंग, उत्साह, उल्लास, बंधुत्व, बराबरी और मेलजोल के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली खेलते हुए हर किसी को प्यार से गले लगाइए। अपने परिवार, समाज और हर देशवासी के साथ खुशियां बांटिए। आप सबके लिए होली शुभ हो! pic.twitter.com/or663WEbpZ — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 14, 2025

Rajnath Singh Wishes on Holi 2025

होली के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। हर्ष, उल्लास और नवीन ऊर्जा का प्रतीक यह त्योहार आपके जीवन में प्रसन्नता और उत्तम स्वास्थ्य के रंग भरे, यही मंगलकामना है। आपकी होली आनंदमय और सुरक्षित हो! Best wishes to you on the vibrant festival of Holi! May the colors of… — Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 14, 2025

Mamata Banerjee Extends Holi 2025 Greetings

होली के शुभ अवसर पर मेरी शुभ कामनायें ग्रहण करें। शान्ति, सद्भाव एवं सौहार्द्र के इस पर्व पर ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हम नाना जाति, वर्ण, धर्म एवं भाषा की विविधताओं के बावजूद , होली के त्योहार पर मानवता से भरे, आपसी भाईचारे के रंगों में रंग जाएँ। pic.twitter.com/YVpq7qdvrw — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 14, 2025

Yogi Adityanath Greets on Holi 2025

रंग, उमंग, उत्साह और तरंग के पावन पर्व होली की आप सभी को शुभकामनाएं! होली का पर्व एकता का संदेशवाहक है, जो हमें प्रेम और सौहार्द के साथ सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रभु श्री राम से कामना है कि यह पर्व आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि व नव उमंग के विविध… pic.twitter.com/gGh6JPk1Ni — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 14, 2025

