India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Match Scorecard: After winning the campaign opener by 57 runs against Sri Lanka on Tuesday, September 30, India women's national cricket team are set to lock horns with arch-rivals Pakistan women's national cricket team in their next ICC Women's World Cup 2025 game. The India vs Pakistan Women's ODI game is scheduled to be held on Sunday, October 5. You can check the India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team match scorecard here. The IND-W vs PAK-W ICC Women's World Cup 2025 ODI match is organized to begin at 3:00 PM IST (Indian Standard Time). India Women Beat Sri Lanka Women by 59 Runs in ICC Women’s World Cup 2025 Match 1; Amanjot Kaur, Deepti Sharma and Bowlers Help Women in Blue Start Winning Campaign.

While the Indian women's team will be entering the match with a victory to boast about, the Pakistan women's side dealt with a shocking loss in their first encounter. PAK-W played their first match of the ICC Women's World Cup 2025 against the Bangladesh women's national cricket team. Pakistan had produced a disaster with the bat, scoring just 129/ all out, batting first. Bangladesh won the match by seven wickets, scoring 131/3 in 31.1 overs. India in their first game scored 269/8, batting first. Opponents Sri Lanka could manage only 211, getting all out. Now, the India vs Pakistan ICC Women's World Cup 2025 ODI match is to be played next at the R Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka. IND-W vs PAK-W ICC Women’s World Cup 2025: Pakistan Captain Fatima Sana Reveals Plan in Motion To Break India’s Flawless Record.

IND-W vs PAK-W ICC Women's World Cup 2025 Squads:

India Women's National Cricket Team: Pratika Rawal, Smriti Mandhana, Harleen Deol, Harmanpreet Kaur (c), Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma, Richa Ghosh (wk), Amanjot Kaur, Sneh Rana, Kranti Gaud, Shree Charani, Radha Yadav, Renuka Singh Thakur, Arundhati Reddy, Uma Chetry

Pakistan Women's National Cricket Team: Muneeba Ali, Omaima Sohail, Sidra Amin, Rameen Shamim, Aliya Riaz, Sidra Nawaz (wk), Fatima Sana (c), Natalia Pervaiz, Diana Baig, Nashra Sandhu, Sadia Iqbal, Shawaal Zulfiqar, Eyman Fatima, Syeda Aroob Shah, Sadaf Shamas