As 2024 draws to a close, it is time to bid goodbye to the old and welcome the new with open arms. While we gear up to welcome 2025, one thing will always remain timeless: our love for celebrating festivals. India is a country where diversity shines bright. Every state has its own culture, language, festivals, and religious observance. Hence, there is a reason to celebrate every month. Whether it is spraying water and colours for Holi, worshipping Lord Ganesha during Ganesh Chaturthi, celebrating Goddess Durga during Navratri, or lighting diyas and bursting firecrackers for Diwali, every month has something special to look forward to. To help you plan your celebrations and preparations, here’s a complete calendar of Hindu festivals for 2025. Mark your dates and get ready to celebrate! 100 Days To New Year 2025: Netizens Start Countdown To Happy New Year With Positive Tweets, Photos and Hopeful Messages.

In India, many festivals have deep religious roots and are celebrated to honour various deities and saints. Due to this, the year is filled with many occasions, ranging from spiritual observances to religious festivals. On these days, devotees offer prayers, seek divine blessings, keep fasts, and express their faith and gratitude. Many festivals also coincide with harvest festivals like Pongal, Baisakhi, and Onam. In the below 2025 Hindu festivals calendar, you will find the dates to important festivals and events like Lohri, Vishu 2025, Puthandu 2025, Maha Shivratri, Holi, Ugadi 2025, Gudi Padwa, Ram Navami, Baisakhi 2025, Navratri, Dussehra 2025, Diwali 2025, Raksha Bandhan, Bhai Dooj 2025, and more. Long Weekends in 2024 List: Check the New Year Calendar With Holiday Dates To Plan Your Travel and Holidays This Year.

Full 2025 Hindu Festivals Calendar

Date Day Festival/Event
January 1 Wednesday New Year
January 6 Monday Guru Gobind Singh Jayanti
January 12 Sunday Swami Vivekananda Jayanti
January 13 Monday Lohri
January 14 Tuesday Makar Sankranti
January 14 – 17 Tuesday – Friday Pongal
February 1 Saturday Ganesh Jayanti
February 2 Sunday Basant Panchami
February 4 Tuesday Narmada Jayanti
February 5 Wednesday Bhishma Ashtami
February 12 Wednesday Guru Ravidas Jayanti
February 12 Wednesday Lalita Jayanti
February 18 Tuesday Yashoda Jayanti
February 20 Thursday Shabri Jayanti
February 21 Friday Janaki Jayanti
February 23 Sunday Maharishi Dayananda Saraswati Jayanti
February 24 Monday Vijaya Ekadashi
February 26 Wednesday Maha Shivratri
March 1 Saturday Phoolera Dooj
March 1 Saturday Ramakrishna Jayanti
March 10 Monday Amalaki Ekadashi
March 12 Wednesday Masi Magam
March 13 Thursday Holika Dahan
March 13 Thursday Attukal Pongal
March 14 Friday Holi
March 14 Friday Dol Purnima
March 14 Friday Lakshmi Jayanti
March 14 Friday Chaitanya Mahaprabhu Jayanti
March 14 Friday Karadaiyan Nombu
March 16 Sunday Bhai Dooj
March 30 Sunday Ugadi
March 30 Sunday Gudi Padwa
March 30 Sunday Chaitra Navratri
March 30 Sunday Jhulelal Jayanti
March 31 Monday Gauri Puja
March 31 Monday Gangaur
April 2 Wednesday Lakshmi Panchami
April 3 Thursday Yamuna Chhath
April 6 Sunday Ram Navami
April 6 Sunday Swami Narayan Jayanti
April 6 Sunday Mahatara Jayanti
April 10 Thursday Mahavir Swami Jayanti
April 12 Saturday Hanuman Jayanti
April 13 Sunday Baisakhi
April 14 Monday Puthandu
April 14 Monday Vishu
April 24 Thursday Vallabhacharya Jayanti
April 29 Tuesday Parshuram Jayanti
April 30 Wednesday Matangi Jayanti
May 2 Friday Shankaracharya Jayanti
May 2 Friday Surdas Jayanti
May 2 Friday Ramanuja Jayanti
May 3 Saturday Ganga Saptami
May 5 Monday Sita Navami
May 5 Monday Baglamukhi Jayanti
May 7 Wednesday Thrissur Pooram
May 11 Sunday Narasimha Jayanti
May 12 Monday Buddha Purnima
May 13 Tuesday Narada Jayanti
June 4 Wednesday Mahesh Navami
June 5 Thursday Ganga Dussehra
June 6 Friday Gayatri Jayanti
June 11 Wednesday Kabirdas Jayanti
June 21 Saturday Yogini Ekadashi
June 27 Friday Jagannath Rath Yatra
July 6 – 10 Sunday – Thursday Gauri Vrat
July 10 Thursday Guru Purnima
July 11 Friday Shravan Starts
July 24 Thursday Hariyali Amavasya
July 27 Sunday Hariyali Teej
July 29 Tuesday Nag Panchami
July 30 Wednesday Kalki Jayanti
July 31 Thursday Tulsidas Jayanti
August 2 Saturday Aadi Perukku
August 9 Saturday Raksha Bandhan
August 9 Saturday Gayatri Jayanti
August 12 Tuesday Kajari Teej
August 14 Thursday Balarama Jayanti
August 15 Friday Parsi New Year
August 16 Saturday Krishna Janmashtami
August 16 Sunday Dahi Handi
August 26 Tuesday Gowri Habba
August 26 Tuesday Onam Starts
August 27 Wednesday Ganesh Chaturthi
September 1 Monday Jyestha Gauri Pooja
September 2 Tuesday Jyeshtha Gauri Visarjan
September 5 Friday Onam celebrations
September 6 Saturday Ganesh Visarjan
September 8 Monday Pitru Paksha Begins
September 22 Monday Navratri Begins
September 28 Sunday Durga Puja Begins
October 1 Wednesday Maha Navami
October 2 Thursday Dussehra, Vijayadashami
October 2 Thursday Buddha Jayanti
October 7 Tuesday Valmiki Jayanti
October 7 Tuesday Mirabai Jayanti
October 10 Friday Karwa Chauth
October 18 Saturday Dhanteras
October 20 Monday Lakshmi Puja / Diwali
October 20 Monday Kamala Jayanti
October 22 Wednesday Govardhan Puja
October 22 Wednesday Gujarati New Year
October 23 Thursday Bhai Dooj
October 27 Monday Chhath Puja
November 2 Sunday Tulsi Vivah
November 5 Wednesday Dev Diwali
November 5 Wednesday Guru Nanak Jayanti
December 1 Monday Gita Jayanti
December 4 Thursday Dattatreya Jayanti
December 4 Thursday Annapurna Jayanti

We hope this complete 2025 Hindu festival calendar helps you plan your celebrations for the year ahead. On that note, here’s wishing everyone a wonderful, joyful, and successful 2025!

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 21, 2024 01:11 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).