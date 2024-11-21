As 2024 draws to a close, it is time to bid goodbye to the old and welcome the new with open arms. While we gear up to welcome 2025, one thing will always remain timeless: our love for celebrating festivals. India is a country where diversity shines bright. Every state has its own culture, language, festivals, and religious observance. Hence, there is a reason to celebrate every month. Whether it is spraying water and colours for Holi, worshipping Lord Ganesha during Ganesh Chaturthi, celebrating Goddess Durga during Navratri, or lighting diyas and bursting firecrackers for Diwali, every month has something special to look forward to. To help you plan your celebrations and preparations, here’s a complete calendar of Hindu festivals for 2025. Mark your dates and get ready to celebrate! 100 Days To New Year 2025: Netizens Start Countdown To Happy New Year With Positive Tweets, Photos and Hopeful Messages.
In India, many festivals have deep religious roots and are celebrated to honour various deities and saints. Due to this, the year is filled with many occasions, ranging from spiritual observances to religious festivals. On these days, devotees offer prayers, seek divine blessings, keep fasts, and express their faith and gratitude. Many festivals also coincide with harvest festivals like Pongal, Baisakhi, and Onam. In the below 2025 Hindu festivals calendar, you will find the dates to important festivals and events like Lohri, Vishu 2025, Puthandu 2025, Maha Shivratri, Holi, Ugadi 2025, Gudi Padwa, Ram Navami, Baisakhi 2025, Navratri, Dussehra 2025, Diwali 2025, Raksha Bandhan, Bhai Dooj 2025, and more. Long Weekends in 2024 List: Check the New Year Calendar With Holiday Dates To Plan Your Travel and Holidays This Year.
Full 2025 Hindu Festivals Calendar
|Date
|Day
|Festival/Event
|January 1
|Wednesday
|New Year
|January 6
|Monday
|Guru Gobind Singh Jayanti
|January 12
|Sunday
|Swami Vivekananda Jayanti
|January 13
|Monday
|Lohri
|January 14
|Tuesday
|Makar Sankranti
|January 14 – 17
|Tuesday – Friday
|Pongal
|February 1
|Saturday
|Ganesh Jayanti
|February 2
|Sunday
|Basant Panchami
|February 4
|Tuesday
|Narmada Jayanti
|February 5
|Wednesday
|Bhishma Ashtami
|February 12
|Wednesday
|Guru Ravidas Jayanti
|February 12
|Wednesday
|Lalita Jayanti
|February 18
|Tuesday
|Yashoda Jayanti
|February 20
|Thursday
|Shabri Jayanti
|February 21
|Friday
|Janaki Jayanti
|February 23
|Sunday
|Maharishi Dayananda Saraswati Jayanti
|February 24
|Monday
|Vijaya Ekadashi
|February 26
|Wednesday
|Maha Shivratri
|March 1
|Saturday
|Phoolera Dooj
|March 1
|Saturday
|Ramakrishna Jayanti
|March 10
|Monday
|Amalaki Ekadashi
|March 12
|Wednesday
|Masi Magam
|March 13
|Thursday
|Holika Dahan
|March 13
|Thursday
|Attukal Pongal
|March 14
|Friday
|Holi
|March 14
|Friday
|Dol Purnima
|March 14
|Friday
|Lakshmi Jayanti
|March 14
|Friday
|Chaitanya Mahaprabhu Jayanti
|March 14
|Friday
|Karadaiyan Nombu
|March 16
|Sunday
|Bhai Dooj
|March 30
|Sunday
|Ugadi
|March 30
|Sunday
|Gudi Padwa
|March 30
|Sunday
|Chaitra Navratri
|March 30
|Sunday
|Jhulelal Jayanti
|March 31
|Monday
|Gauri Puja
|March 31
|Monday
|Gangaur
|April 2
|Wednesday
|Lakshmi Panchami
|April 3
|Thursday
|Yamuna Chhath
|April 6
|Sunday
|Ram Navami
|April 6
|Sunday
|Swami Narayan Jayanti
|April 6
|Sunday
|Mahatara Jayanti
|April 10
|Thursday
|Mahavir Swami Jayanti
|April 12
|Saturday
|Hanuman Jayanti
|April 13
|Sunday
|Baisakhi
|April 14
|Monday
|Puthandu
|April 14
|Monday
|Vishu
|April 24
|Thursday
|Vallabhacharya Jayanti
|April 29
|Tuesday
|Parshuram Jayanti
|April 30
|Wednesday
|Matangi Jayanti
|May 2
|Friday
|Shankaracharya Jayanti
|May 2
|Friday
|Surdas Jayanti
|May 2
|Friday
|Ramanuja Jayanti
|May 3
|Saturday
|Ganga Saptami
|May 5
|Monday
|Sita Navami
|May 5
|Monday
|Baglamukhi Jayanti
|May 7
|Wednesday
|Thrissur Pooram
|May 11
|Sunday
|Narasimha Jayanti
|May 12
|Monday
|Buddha Purnima
|May 13
|Tuesday
|Narada Jayanti
|June 4
|Wednesday
|Mahesh Navami
|June 5
|Thursday
|Ganga Dussehra
|June 6
|Friday
|Gayatri Jayanti
|June 11
|Wednesday
|Kabirdas Jayanti
|June 21
|Saturday
|Yogini Ekadashi
|June 27
|Friday
|Jagannath Rath Yatra
|July 6 – 10
|Sunday – Thursday
|Gauri Vrat
|July 10
|Thursday
|Guru Purnima
|July 11
|Friday
|Shravan Starts
|July 24
|Thursday
|Hariyali Amavasya
|July 27
|Sunday
|Hariyali Teej
|July 29
|Tuesday
|Nag Panchami
|July 30
|Wednesday
|Kalki Jayanti
|July 31
|Thursday
|Tulsidas Jayanti
|August 2
|Saturday
|Aadi Perukku
|August 9
|Saturday
|Raksha Bandhan
|August 9
|Saturday
|Gayatri Jayanti
|August 12
|Tuesday
|Kajari Teej
|August 14
|Thursday
|Balarama Jayanti
|August 15
|Friday
|Parsi New Year
|August 16
|Saturday
|Krishna Janmashtami
|August 16
|Sunday
|Dahi Handi
|August 26
|Tuesday
|Gowri Habba
|August 26
|Tuesday
|Onam Starts
|August 27
|Wednesday
|Ganesh Chaturthi
|September 1
|Monday
|Jyestha Gauri Pooja
|September 2
|Tuesday
|Jyeshtha Gauri Visarjan
|September 5
|Friday
|Onam celebrations
|September 6
|Saturday
|Ganesh Visarjan
|September 8
|Monday
|Pitru Paksha Begins
|September 22
|Monday
|Navratri Begins
|September 28
|Sunday
|Durga Puja Begins
|October 1
|Wednesday
|Maha Navami
|October 2
|Thursday
|Dussehra, Vijayadashami
|October 2
|Thursday
|Buddha Jayanti
|October 7
|Tuesday
|Valmiki Jayanti
|October 7
|Tuesday
|Mirabai Jayanti
|October 10
|Friday
|Karwa Chauth
|October 18
|Saturday
|Dhanteras
|October 20
|Monday
|Lakshmi Puja / Diwali
|October 20
|Monday
|Kamala Jayanti
|October 22
|Wednesday
|Govardhan Puja
|October 22
|Wednesday
|Gujarati New Year
|October 23
|Thursday
|Bhai Dooj
|October 27
|Monday
|Chhath Puja
|November 2
|Sunday
|Tulsi Vivah
|November 5
|Wednesday
|Dev Diwali
|November 5
|Wednesday
|Guru Nanak Jayanti
|December 1
|Monday
|Gita Jayanti
|December 4
|Thursday
|Dattatreya Jayanti
|December 4
|Thursday
|Annapurna Jayanti
We hope this complete 2025 Hindu festival calendar helps you plan your celebrations for the year ahead. On that note, here’s wishing everyone a wonderful, joyful, and successful 2025!
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 21, 2024 01:11 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).