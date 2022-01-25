The President of India has approved the conferment of Jeevan Raksha Padak Series of Awards - 2021 on 51 persons which includes Sarvottam Jeevan Raksha Padak to 06, Uttam Jeevan Raksha Padak to 16 and Jeevan Raksha Padak to 29 persons. Five awardees are  posthumous.  The details are as under:- Republic Day 2022: Here Are Few Lesser-Known Facts About What Happened on January 26.

Sarvottam Jeevan Raksha Padak

  1. Shri   Sarath R. R.  (Posthumous), Kerala

  2. Shri JatinKumar(Posthumous), Uttar Pradesh

  3. Shri RamavtarGodara (Posthumous), Rajasthan

  4. Shri Gyan Chand (Posthumous), Ministry of  Railways

  5. Shri Amit Kumar Bhowal (Posthumous), West Bengal

  6. Shri Anil Kumar, Ministry of  Railways

Uttam Jeevan Raksha Padak

  1. Shri JagdishbhaiDanabhaiMakavana, Gujrat

  2. Shri Deepak Kumar Yadav, Indian Coast Guard, Ministry of Defence

  3. Shri Dharmender, Indian Coast Guard,Ministry of Defence

  4. Shri Monu Kumar, Indian Coast Guard,Ministry of Defence

  5. Master Alfas Bavu, Kerala

  6. Shri Krishnan Kundathil, Kerala

  7. Kumari Mayookha V., Kerala

  8. Master Muhammed AdnanMohiyudheen, Kerala

  9. Shri KurmiDurganandIndrabhushan, Indian Air Force, Ministry of Defence

  10. Shri Dinker Tiwari, Ministry of  Railways

  11. Shri  Tridip Paul, Ministry of  Railways

  12. Shri Rajbir Singh, Ministry of  Railways

  13. Shri Sanjeet Kumar Ram, Ministry of  Railways

  14. Shri Jahir Ahamed, ITBP

  15. Shri Mohd. Hussain, ITBP

  16. Shri Shoukat Ali, ITBP

Jeevan Raksha Padak

  1. Shri G. Sanjay Kumar, Andhra Pradesh

  2. Shri T. Venkata Subbaiah, Andhra Pradesh

  3. Shri Nirjogi Ganesh Kumar, Andhra Pradesh

  4. Shri Banti Kumar Bharti, Indian Coast Guard, Ministry of Defence

  5. Shri Bongu Narasimha Rao, Ministry of  Railways

  6. Shri Ajay Kumar, BSF

  7. Shri B. Lal Chhuanawma, BSF

  8. Shri Abhilash K., CISF

  9. Shri Ajeesh S, CISF

  10. Shri AlekhaPujhari, CISF

  11. Shri Jitendar Kumar, CISF

  12. Shri Joshy Joseph, CISF

  13. Shri Kumar Byalyal, CISF

  14. Shri Muralidharan P., CISF

  15. Shri Nitin Shah, CISF

  16. Shri PinkuOraon, CISF

  17. Shri Rijinraj K., CISF

  18. Shri Sambath A., CISF

  19. Shri Sandeep Yadav, CISF

  20. Shri Sanjay S.P., CISF

  21. Shri Shinoj C., CISF

  22. Shri Shubhendu Vikram Singh, CISF

  23. Shri Praveen Ashok Pawar, CISF

  24. Shri Ashfaq Mohd, CISF

  25. Shri Pradeep Singh, ITBP

  26. Shri Satvir Singh, ITBP

  27. Shri Vijay Singh, ITBP

  28. Shri Vimal Chand Shah,  ITBP

  29. Shri Vinod Lal, ITBP

The Jeevan Raksha Padak series of awards are given to a person for meritorious act of human nature in saving the life of a person.  The award is given in three categories, namely, Sarvottam Jeevan Raksha Padak, Uttam Jeevan Raksha Padak and Jeevan Raksha Padak.  Persons of all walks of life are eligible for these awards.  The award can also be conferred posthumously.

The decoration of the award (medal, certificate signed by the Union Home Minister and lump sum monetary allowance) is presented to the awardee in due course by the respective Union Ministries/Organizations/State Government to which the awardee belongs.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 25, 2022 05:55 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).