On the third day of Shardiya Navratri 2025, Prime Minister Narendra Modi extended heartfelt greetings to citizens, praying for the blessings of Goddess Chandraghanta, a symbol of peace, courage, and fearlessness. Taking to X on Wednesday, September 24, PM Modi wished that the goddess’s grace brings happiness, prosperity, and positivity to everyone’s lives. Union Minister Nitin Gadkari also shared his Navratri wishes, urging citizens to embrace the spirit of devotion and courage. Several state leaders, including Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, and Delhi CM Rekha Gupta, joined in extending festive greetings. Navratri 2025 Wishes: PM Narendra Modi Extend Greetings to Citizens on 2nd Day of Shardiya Navratri, Says ‘May Goddess Brahmacharini Bless Everyone With Courage, Restraint’.
PM Narendra Modi Extends Navratri Greetings on Third Day of Shardiya Navratri
नवरात्रि का तीसरा दिन शांति, साहस और निर्भीकता की प्रतीक मां चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित है। देवी मां के आशीर्वाद से हर किसी के जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। उनकी कृपा देशभर के मेरे परिवारजनों के लिए सुख-समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, यही कामना है।
— Narendra Modi (@narendramodi) September 24, 2025
Nitin Gadkari Extends Navratri Greetings
आज नवरात्रि के तीसरे दिन शक्ति, साहस और सुरक्षा का प्रतीक 🌺🌼मां चंद्रघंटा की पूजा-अर्चा का दिन है। उन्हें कोटि-कोटि वंदन।🙏🏻 मां चंद्रघंटा बुराई का नाश करें और सभी को यशस्वी व कीर्तिवान होने का आशीर्वाद दें।🙏🏻#मां_चंद्रघंटा#नवरात्रि#Navratri2025
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 24, 2025
Pushkar Singh Dhami Offers Prayers to Goddess Chandraghanta
शांति, शक्ति, वीरता और न्याय की प्रतीक माँ चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित शारदीय नवरात्रि के तृतीय दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
माँ चंद्रघंटा के दिव्य आशीर्वाद से आपके जीवन में शौर्य, सामर्थ्य, सुख-समृद्धि और शांति का संचार हो, यही कामना है।#Navratri2025
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 24, 2025
Yogi Adityanath Wishes Citizens on 3rd Day of Navratri
पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता।
प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥
जगज्जननी माँ दुर्गा की आराधना के पावन पर्व शारदीय नवरात्रि के तृतीय दिवस पर माँ चन्द्रघण्टा अपने भक्तों को साहस और शांति प्रदान कर उन्हें सभी संकटों से मुक्त करें, यही प्रार्थना है!
जय माँ… pic.twitter.com/5KhXGXATHO
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 24, 2025
Rekha Gupta Extends Navratri Wishes
पिंडजप्रवरारूढ़ा, चंडकोपास्त्रकैर्युता।
प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता।।
पिंडजप्रवरारूढ़ा, चंडकोपास्त्रकैर्युता।

प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता।।

नवरात्रि के तृतीय दिवस पर पूज्यनीय माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना होती है। माँ चंद्रघंटा शौर्य, शक्ति और अडिग संकल्प की प्रतीक हैं, जो भक्तों के जीवन से भय और बाधाओं का नाश कर…
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 24, 2025
