On the third day of Shardiya Navratri 2025, Prime Minister Narendra Modi extended heartfelt greetings to citizens, praying for the blessings of Goddess Chandraghanta, a symbol of peace, courage, and fearlessness. Taking to X on Wednesday, September 24, PM Modi wished that the goddess’s grace brings happiness, prosperity, and positivity to everyone’s lives. Union Minister Nitin Gadkari also shared his Navratri wishes, urging citizens to embrace the spirit of devotion and courage. Several state leaders, including Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, and Delhi CM Rekha Gupta, joined in extending festive greetings. Navratri 2025 Wishes: PM Narendra Modi Extend Greetings to Citizens on 2nd Day of Shardiya Navratri, Says ‘May Goddess Brahmacharini Bless Everyone With Courage, Restraint’.

PM Narendra Modi Extends Navratri Greetings on Third Day of Shardiya Navratri

Nitin Gadkari Extends Navratri Greetings

Pushkar Singh Dhami Offers Prayers to Goddess Chandraghanta

Yogi Adityanath Wishes Citizens on 3rd Day of Navratri

Rekha Gupta Extends Navratri Wishes

