A massive fire broke out at Air Jump Trampolines Park in Mexico's Culiacan today, January 17. Multiple videos showing the Air Jump Trampolines Park being engulfed in flames have also gone viral on social media. It is also reported that the blaze at the trampoline park spread to the Royal Yak Casino at Cinepolis Plaza and destroyed the casino. The viral clips also show rescue workers trying to douse the blaze as businesses are seen engulfed in flames. 6.2 Earthquake Jolts Southwestern Mexico, Causing No Damage or Casualties.

Fire at Trampoline Park Reaches Royal Yak Casino in Cinepolis Plaza

El #incendio del parque de trampolines alcanzó el casino Royal Yak en la plaza #Cinepolis en #Culiacán. pic.twitter.com/3XbcKxVg2H — Felícitos Trujillo (@Felicitos_) January 16, 2025

Videos of Blaze Cinepolis Plaza in Mexico Surfaces

#México | Reducido en cenizas y con una gran cortina de humo, así se ve desde las alturas lo que era el famoso negocio Air Jump Trampoline Park y un casino en plaza Cinépolis en #Culiacán. Cuerpos de auxilio se encuentran en el sitio para lograr apagar las llamas de lo que era… pic.twitter.com/1fCPKYeJA8 — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) January 16, 2025

Air Jump Trampolines Park Catches Fire

16/enero/2025 Culiacan,Sinaloa Plaza Cinepolis. Queman establecimiento "Air Jump Trampolines Park" y Royal Yak Casino, ambos Negocios de Ivan Archivaldo Guzmán, estos negocios servían como base de una red de lavado de dinero para… pic.twitter.com/ckPSzMBKWF — Culiacanazo.news (@MarcosBedoya) January 16, 2025

