Prime Minister Narendra Modi on Wednesday, December 25, led the nation in paying tributes to former PM Atal Bihari Vajpayee on his 100th birth anniversary. In a post on X, PM Modi said that Atal Bihari Vajpayee had dedicated his entire life to building a strong, prosperous and self-reliant India. Several BJP leaders including Amit Shah, Rajnath Singh, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami and Mohan Yadav paid tributes to Vajpayee. BJP's allies Nitish Kumar and N Chandrababu Naidu also remembered Vajpayee on his 100th birth anniversary. Atal Bihari Vajpayee 100th Birth Anniversary: PM Narendra Modi Pens Article on Former Prime Minister, Describing Him As ‘Architect of India’s Transition Into the 21st Century’.

Leaders Pay Tributes To Atal Bihari Vajpayee on His 100th Birth Anniversary

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी 100वीं जन्म-जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका विजन और मिशन विकसित भारत के संकल्प में निरंतर शक्ति का संचार करता रहेगा। pic.twitter.com/pHEoDRsi8Y — Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2024

पूर्व प्रधानमंत्री, भाजपा के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन करता हूँ। अटल जी ने विचारधारा के प्रति समर्पण और मूल्य-आधारित राजनीति से देश में विकास और सुशासन के नए युग की शुरुआत की। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को कार्य संस्कृति बनाने वाले वाजपेयी जी… pic.twitter.com/IqHpquFWFG — Amit Shah (@AmitShah) December 25, 2024

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और हम सबके प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय अटलजी की सौवीं जयंती के अवसर पर मैं उन्हें स्मरण और नमन करता हूँ। अटलजी आज़ाद भारतीय राजनीति के ऐसे स्तंभ रहे हैं जिन्होंने राजनीति और राजनय दोनों ही दृष्टि से नए मानदंड स्थापित किए।उन्होंने एक सशक्त और समृद्ध भारत के… pic.twitter.com/jojq5d2O9U — Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 25, 2024

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्व० अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। — Nitish Kumar (@NitishKumar) December 25, 2024

