Dhanteras marks the auspicious beginning of the Diwali festivities, celebrating wealth, prosperity, and well-being. Observed two days before Diwali, the day is dedicated to the worship of Goddess Lakshmi, the goddess of wealth, and Lord Dhanvantari, the divine healer. On the auspicious occasion, Prime Minister Narendra Modi extended greetings. "Heartfelt Dhanteras greetings to all my family members in the country. On this sacred occasion, I pray for everyone's happiness, prosperity, and good health. May Lord Dhanvantari bestow his abundant blessings upon all," PM Modi wrote on X in Hindi. Similarly, Union Ministers Amit Shah, Dharmendra Pradhan, Shivraj Singh Chauhan, JP Nadda, and others also extended the greetings. Dhanteras 2025 Wishes, Messages and Images: Send Happy Dhanteras Greetings, SMS, WhatsApp Stickers and HD Wallpapers to Loved Ones on Dhantrayodashi.
PM Narendra Modi Wishes on Dhanteras 2025
देश के मेरे सभी परिवारजनों को धनतेरस की अनेकानेक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं हर किसी के सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना करता हूं। भगवान धन्वंतरि सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दें।
— Narendra Modi (@narendramodi) October 18, 2025
Amit Shah Extends Greetings on Dhanteras 2025
धनतेरस के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।
भगवान धन्वंतरि से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करता हूँ। pic.twitter.com/eS2g4Z7SHR
— Amit Shah (@AmitShah) October 18, 2025
Shivraj Singh Chauhan Greets People on Dhanteras 2025
।। ॐ धन्वंतरये नमः ।।
सुख, समृद्धि और आरोग्य के पावन पर्व धनतेरस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएँ!
भगवान धन्वंतरि आपको स्वास्थ्य-धन प्रदान करें और माता लक्ष्मी आपके घर-आँगन को सुख, समृद्धि, धन-धान्य एवं वैभव से परिपूर्ण करें।
आपके जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद और… pic.twitter.com/7YJnk4k60y
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 18, 2025
JP Nadda Wishes Happy Dhanteras
ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराये:।
अमृतकलश हस्ताय सर्व भयविनाशाय सर्व रोगनिवारणाय।।
आयुष्य, स्वास्थ्य व ऐश्वर्य के पावन पर्व धनतेरस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।
माँ लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरि जी के आशीर्वाद से आपका जीवन सुख-समृद्धि, धन-धान्य… pic.twitter.com/MbCzfYk10U
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) October 18, 2025
Dharmendra Pradhan on Dhanteras
'ଧନତେରସ'ର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ।
समस्त देशवासियों को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की कृपा से सभी के जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि का दीप सदैव प्रज्वलित रहे, यही कामना है।
शुभ धनतेरस! pic.twitter.com/GUBP4kF2J8
— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) October 18, 2025
Congress Also Greets on Dhanteras 2025
कांग्रेस परिवार की ओर से सभी देशवासियों को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं ✨
धनतेरस पर्व सभी के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली लेकर आए- यही कामना है 🙏🏼 pic.twitter.com/bvGHiRPKs9
— Congress (@INCIndia) October 18, 2025
