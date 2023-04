Himachal Day is observed on April 15 in Himachal Pradesh. The state became a full-fledged state on this day in 1948. Four districts of Mandi, Chamba, Mahasu, and Sirmour were integrated with over two dozen princely states, leading to the formation of Himachal Pradesh. To mark the day Union Home Minister Amit Shah, BJP National President JP Nadda, Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukku, state DCM Mukhesh Agnihotri, and others extended wishes on Himachal Pradesh Day 2023. Himachal Pradesh Day 2023: Netizens Share Greetings, Wishes, Messages And Quotes To Mark the Formation Day of the State.

Amit Shah Wishes:

आध्यात्मिक धरोहर व प्राकृतिक सौंदर्यता की भूमि हिमाचल प्रदेश के वासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएँ। देवभूमि के लोगों ने राष्ट्रहित में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं ईश्वर से प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य व उन्नति की कामना करता हूँ। — Amit Shah (@AmitShah) April 15, 2023

Rahul Gandhi Extends Wishes:

Sukhvinder Singh Sukhu Extends Greetings:

सभी प्रदेशवासियों को 'हिमाचल दिवस'की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। "देवी देवताओं की भूमि, नदी,नालों और बर्फ से लदे पहाड़ , लोगों की इमानदारी प्रेम और भाईचारा देव भूमि हिमाचल की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं।मैं कामना करता हूं की हमारा प्रदेश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। pic.twitter.com/ziXAlQiyKB — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) April 15, 2023

Mukesh Agnihotri Tweeted:

JP Nadda Wishes:

अद्वितीय संस्कृति, नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्म की पुण्यधरा देवभूमि के निवासियों को 'हिमाचल दिवस' की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों के सुख, सौभाग्य व समृद्धि की कामना करता हूँ। — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) April 15, 2023

Yogi Adityanath Tweets:

समस्त हिमाचल वासियों को 'हिमाचल दिवस' की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं! पावन 'देवभूमि' विकास के नित-नए कीर्तिमान स्थापित करती रहे, माँ ज्वाला देवी से यही प्रार्थना है। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 15, 2023

(SocialLY brings you all the latest breaking news, viral trends and information from social media world, including Twitter, Instagram and Youtube. The above post is embeded directly from the user's social media account and LatestLY Staff may not have modified or edited the content body. The views and facts appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY, also LatestLY does not assume any responsibility or liability for the same.)