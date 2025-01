On Savitribai Phule Jayanti 2025, leaders across India, including Supriya Sule and Yogi Adityanath, paid homage to the pioneering social reformer. Savitribai Phule is celebrated for her relentless efforts in championing women’s education and empowerment during the 19th century, overcoming significant societal challenges. She, along with her husband Jyotirao Phule, established the first school for girls in Pune, laying the groundwork for advancing women’s rights and education in India. Tributes highlighted her enduring legacy as a trailblazer for equality and progress. Savitribai Phule Jayanti 2025 Quotes and Images: Send Mahila Shikshan Din Messages, Sayings, HD Wallpapers and Greetings To Honour the Social Reformer on Her Birth Anniversary.

Savitribai Phule Jayanti 2025

देश की पहली महिला अध्यापिका, नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता, महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर शत्-शत् नमन। आपने शिक्षा के माध्यम से न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की, बल्कि समाज के हर वर्ग को समानता की ओर अग्रसर किया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपके द्वारा… pic.twitter.com/vXlQGcUuAi — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 3, 2025

