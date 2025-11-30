Madhya Pradesh CM Mohan Yadav's son, Dr Abhimanyu Yadav, married Dr Ishita Patel in a mass wedding ceremony in Ujjain (Photo Credits: X/@ANI)

Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav's son, Dr Abhimanyu Yadav, got married today, November 30. According to news agency ANI, Dr Abhimanyu Yadav married Dr Ishita Patel in a mass wedding ceremony along with several other couples in Ujjain. The mass wedding ceremony was graced by Governor Mangubhai Patel, Yoga guru Baba Ramdev, and Bageshwar Dham Sarkar Acharya Dhirendra Krishna Shastri. A video of the wedding ceremony has also gone viral on social media. Madhya Pradesh: CM Mohan Yadav Transfers INR 233 Crores to 1.33 Lakh Soybean-Producing Farmers Under Bhavantar Scheme.

Mohan Yadav's Son Dr Abhimanyu Yadav Marries Dr Ishita Patel in Ujjain

#WATCH | Ujjain: Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav's son, Dr Abhimanyu Yadav, married Dr Ishita Patel in a mass wedding ceremony along with several other couples. Governor Mangubhai Patel, Yoga guru Baba Ramdev, and Bageshwar Dham Sarkar Acharya Dhirendra Krishna Shastri… pic.twitter.com/y2ACcPZsQx — ANI (@ANI) November 30, 2025

