Maharashtra leaders extended heartfelt greetings on Marathwada Liberation Day 2025, commemorating the historic struggle that freed the region from Nizam rule. CM Devendra Fadnavis remembered the courage and sacrifices of freedom fighters, while Deputy CM Eknath Shinde paid tribute to known and unknown martyrs. NCP leader Sharad Pawar highlighted the valiant efforts of the people of Marathwada in securing liberation, and Deputy CM Ajit Pawar recounted the sacrifices of farmers, students, and workers during the movement. Union Minister Nitin Gadkari and NCP’s Supriya Sule also joined in extending wishes to the residents of Marathwada. Observed annually on September 17, the day marks the culmination of Operation Polo in 1948 and celebrates the region’s integration into the Indian Union. Marathwada Liberation Day 2025 Date, History and Significance: Why Is Marathwada Mukti Sangram Din Annually Celebrated in Maharashtra? Everything To Know.

Devendra Fadnavis Wishes Citizens on Marathwada Liberation Day

On Marathwada Liberation Day, we remember the courage and sacrifice of those who fought for Marathwada’s freedom! Greetings to all on this solemn and historic Marathwada Mukti Sangram Din. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन! मराठवाडा मुक्तीसाठी आपले प्राण अर्पण करणाऱ्या सर्व… pic.twitter.com/hZfd7kR3Xz — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 17, 2025

Eknath Shinde Extends Heartfelt Greetings on Marathwada Mukti Sangram Din

Sharad Pawar Remembers Martyrs, Wishes People on Liberation Day

Ajit Pawar Sends Greetings on Marathwada Liberation Day 2025

Nitin Gadkari Wishes Residents on Marathwada Freedom Struggle Day

Supriya Sule Extends Greetings on Marathwada Liberation Day

TruLY Score by LatestLY Rating: 5 TruLY Score 5 – Trustworthy | On a Trust Scale of 0-5 this article has scored 5 on LatestLY. It is verified through official sources (Official X Account of Devendra Fadnavis, Eknath Shinde, Sharad Pawar, Ajit Pawar, Nitin Gadkari, and Supriya Sule). The information is thoroughly cross-checked and confirmed. You can confidently share this article with your friends and family, knowing it is trustworthy and reliable.

(SocialLY brings you all the latest breaking news, fact checks and information from social media world, including Twitter (X), Instagram and Youtube. The above post contains publicly available embedded media, directly from the user's social media account and the views appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY.)